Безплатните презервативи на олимпиадата свършиха

Презервативите, предоставени за безплатно ползване от спортистите, са свършили в олимпийското село в Кортина д'Ампецо още преди преполовяването на Зимните олимпийски игри, пише италианския вестник "Ла Стампа".

Няколко хиляди презерватива с олимпийското лого са били предоставени безплатно на спортистите, но всички те са свършили в Кортина, съобщи вестникът.

Не е ясно дали ще има ново зареждане. Около 2900 спортисти се състезават на Зимните игри, които продължават до 22 февруари, като тези, участващи в планински състезания, основно са отседнали в Кортина. Другото олимпийско село е в Милано за състезанията по фигурно пързаляне.

Традиционно на летните и зимните игри се предоставят презервативи в олимпийските села. Това е направено за първи път през 1988 г. на летните игри в Сеул. Твърди се, че на игрите през 2024 г. в Париж са били предоставени около 300 000 презерватива, съобщават източници. „Ла Стампа" цитира спортист, който не пожела да бъде назован, който казва: „Провизиите свършиха само за три дни. Обещаха ни, че ще дойдат още. Но кой знае кога?"