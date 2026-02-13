Реферите спестили по един червен картон на "Лудогорец" - "Левски"

Съдийската комисия към БФС даде становището си за три спорни ситуации от 1/4-финалите за купата на България. Две от тях касаят "Лудогорец" - "Левски" и една - пловдивското дерби.

Според реферите на мача в Разград съдиите са спестили по един червен картон за двата отбора. В дербито на "Локо" - "Ботев" пък голът за победителите е редовен.

Ето тълкуванието на БФС за трите ситуации:

Ситуация 1: Оливер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на "Лудогорец", но не получава жълт картон - неправилно. Според правилника Камдем действа „без уважение към играта". ВАР не може да се намеси, защото се касае за второ официално предупреждение, а не директен червен картон. В случая четвъртият съдия, който има идеална позиция, е трябвало да сигнализира на главния, който е с гръб към положението и не го е видял.

Ситуация 2: Пропусната е от главния съдия, както и от ВАР арбитъра, ситуация, в която Кайо Видал нанася ножичен удар в лицето на Майкон от "Левски". №11 от "Лудогорец" е трябвало да бъде изгонен, защото е имал възможност да не нарани опонента си, но видимо не го прави. Първият асистент-съдия има най-добра гледна точка, но не информира главния рефер, който е на позиция, от която не може да види ясно деянието. ВАР също пропуска да прочете правилно играта, препоръчвайки на съдията да прегледа ситуацията.

Ситуация 3: Голът на Парвиз Умарбаев във вратата на "Ботев" (Пловдив) за победата на "Локомотив" с 1:0 - правилно зачетен. Вратарят на "Ботев" има отлична видимост към футболиста, отправящ изстрел, както и към топката, и нейната посока. Тя е отправена към вратата и Мартин Русков прави разкрач, за да не я докосне, знаейки, че е в положение на засада. Според БФС Русков не пречи на вратаря и не му влияе.