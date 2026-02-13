Линдзи Вон е заплашена от ампутация на крака

Хирургът на Линдзи Вон призна, че счупеният ѝ крак е „сложна, деликатна и продължаваща ситуация", след като ортопедични експерти изразиха опасения, че може да се наложи ампутация на крака.

41-годишната американска ски легенда получи сложна фрактура на пищяла и беше чута да крещи от болка на пистата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина след тежкия си инцидент на финала по спускане.

Тя вече е лягала под ножа три пъти, водена от хирурга Стефано Занарела в болница „Ка' Фончело" в Тревизо, а специалист твърди, че „травми като нейната могат да завършат с ампутация", пише "Дейли мейл".

След последната ѝ операция, хирургът ѝ сподели своята позиция за нараняванията ѝ и какво ще се случи по-нататък.

„Горди сме, че се справихме с деликатна ситуация, без да пренебрегваме други ежедневни спешни случаи", каза той пред Corriere del Veneto.

„Персоналът е обучен и готов да се намеси по всяко време, подходихме към този сложен случай с екип от експерти, координирайки всяка стъпка от процеса на възстановяване, от което сме доволни.

„Думите на пациентката ни правят горди, също и защото се справихме с деликатна и продължаваща медицинска ситуация. Полагаме ангажимента, който запазваме за всяка пациентка, без да се влияем от факта, че тя е шампионка.

Увреждането на Вон изискваше множество операции и един ортопедичен експерт, специалист по коляното в Лион, д-р Бертран Сонери-Коте, каза, че някои подобни наранявания изискват ампутация.

Той каза пред RMC Sport: „Времевката е доста непредсказуема. Ще минат месеци, преди тя да може да ходи нормално отново.

„Целта ѝ сега е преди всичко да запази крака си и да може да ходи. Мисля, че все още не сме на етап връщане към ски спортове на високо ниво. Все още не сме там, но някои наранявания като нейното могат да завършат с ампутация..."

Експертът добави, че дори Вон да запази крайника, тя може да се сблъска с трудности през целия си живот.

Той продължи: „Последните изображения, публикувани в нейния Instagram акаунт, показват, че въпреки че операциите са били успешни, „външният фиксатор" - тоест огромният щифт, който поставиха в левия ѝ крак - доказва, че не са успели да поправят напълно фрактурата ѝ.

„Засега е само временно. Важно е да се разбере, че травмата ѝ е изключително сериозна и ще ѝ създава проблеми поне с месеци, а дори може да ѝ остави последствия за цял живот", казва той.

Той също така отбеляза, че този вид нараняване се наблюдава по-често при пътнотранспортни произшествия, особено сред мотоциклетисти.

Друг френски хирург, Никола Бодрие, каза пред L'Equipe: „От това, което можем да видим в публикациите и снимките на скиорката, това са много сериозни наранявания, които са изисквали прилагането на външен фиксатор.

„Вероятно е имало няколко костни фрагмента (раздробена фрактура). С възможно увреждане на кожата, нервите или мускулите, което увеличава тежестта на нараняването."

Той добави, че на млад човек обикновено му е нужна около година, за да се възстанови напълно от такава тежка травма.

Изглежда малко вероятно Вон някога да може да се състезава отново на най-високо ниво. Тя се включи в Игрите, въпреки че скъса предната си кръстна връзка само дни преди състезанието.

Вон настоява, че контузията няма нищо общо със счупването на крака, получено в неделя, и публикува в Instagram информация за напредъка си, след като вече е била под ножа три пъти.

Тя каза: „Олимпийската ми мечта не завърши така, както си мечтаех. Не беше краят на книга с приказки или приказка, беше просто живот. Осмелих се да мечтая и работих толкова усилено, за да го постигна.

„Защото в ски спускането разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра.

„Просто бях 12 сантиметра прекалено стегната на линията си, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешната страна на вратата, изкривявайки ме и довеждайки до падането ми. Предната ми кръстна връзка и предишните ми контузии нямаха нищо общо с падането ми.