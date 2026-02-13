ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22285050 www.24chasa.bg

Благой Тодев: Твърдо трябва да се промени нещо в работата в националния отбор

Георги Банов

2588

Биатлонистът Благой Тодев успя да влезе в преследването с 42-о място в олимпийския спринт след 1 пропуск в стрелбата. 24-годишният състезател се представи най-добре и в индивидуалната дисциплина на 20 км с 22-а позиция. Той обяви, че не се е отказал от идеята да спре със спорта, като има забележки към работата в националния отбор.

"Целта ми бе да стрелям точно, защото функционално все още не съм готов напълно.

Според мен трябва да има индивидуален подход към всеки състезател, както е в другите отбори. Всички понасяме натоварванията различно. При нас това не се получава. Не знам дали е стара методиката, или пък нещо друго. Но твърдо трябва да се промени нещо. Не си мислете, че тук съм взел това решение (за отказването), за да ви го кажа. Обмислям го от няколко месеца", допълни Тодев.

"Радвам се за Лора (Христова взе бронз в индивдуалната дисциплина на 15 км), но този медал не е мой. А искам да имам мой", натърти Тодев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците