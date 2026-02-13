ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Владимир Илиев Снимка: Startphoto.bg

Не знам какво се случи. На тренировки всичко е нормално. А сега на последния ми индивидуален старт на олимпиада нищо не сработи. Двете грешки в стрелбата от прав ме демотивираха за последната обиколка и заради това се получи това класиране. Просто вече не ми се бягаше.

Но олимпиадата продължава. Предстоят щафетите, а на игрите в тях всичко е възможно".

Това заяви знаковият за българския биатлон Владимир Илиев, който завърши 70-и в олимпийския спринт и така не се класира за преследването на последната си олимпиада.

"Просто не успях да се справя с напрежението. Явно то ми дойде прекомерно", допълни той.

Владимир Илиев

