Германски шампион от олимпиадата не вдигна телефона на канцлера Мерц

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германски шампион от олимпиадата в Милано-Кортина не вдигна телефона на канцлера Фридрих Мерц. 

Състезателят по шейни Макс Ленгахен, който спечели два златни медала, обясни, че не отговаря не непознати номера.

"Много хора ми се обадиха да ми честитят златото, но признавам си - имам и един гаф - разказва Макс. - Бях доста уморен, което не е оправдание, но... чаках автобус на спирката и тъкмо гледах видео, когато ми звънна непознат номер. Не вдигнах, защото не знаех кой е и никога не вдигам на непознати. Бях зает да си гледам видеото. Е, оказа се, че ме е търсил канцлерът Фридрих Мерц. Скъпи Фридрих, скъпи господин Мерц, много съжалявам. Може би ще имаме друга възможност да се чуем в следващите дни. Знайте, че съм много горд да съм част от германския отбор."

Фридрих Мерц

