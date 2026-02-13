Проклеха шефката на МОК заради отстранения украинец

Майката на един от спортистите, които бяха на забранената каска на украинския скелетонист Владислав Хераскевич, прокле президентът на МОК Кърсти Ковънтри и похвали приятеля му, че е показал “истинския олимпийски дух”.

“Каската означава само памет. Няма друг смисъл. Трябва да си пълен идиот или непукист, ако виждаш полиитка в това. Тя е само скръб и болка”, смята Юлиа Шарпар. Нейният син Дмитро Шарпар загина едва на 25 години в битката за Бахмут. “За мен той ще си остане олимпиец”, допълни тя.

“Благодаря на Владислав за жеста му и като майка, и като човек. Но явно в МОК няма хора”, допълни тя.

От началото на войната над 650 украински спортисти и треньори са загинали на фронта.

Хераскевич получи подкрепа и от повечето спортисти около улея. “За мен това е пълно безобразие”, смята германецът Феликс Лох, един от най-великите в спускането с шейни.

Ковънтри бе разкъсана и на пресконференцията, като се опита да се измъкне, че решението всъщност е на международната федерация, а не нейно. Това не впечатли никого, след като се разбра, че в Милано е стартиран план за завръщането на Русия и Беларус на олимпиадите.