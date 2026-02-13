Изтекоха оценки във фигурното пързаляне и гръмна мегаскандал на олимпиадата

Френска съдийка подарила титлата на сънародници

Изтекли онлайн оценки от турнира по фигурно пързаляне предизвикаха огромен скандал на олимпиадата. Оказа се, че френската съдийка Джезабел Дюбоа е подарила златото на сънародниците си Лоранс Фурние Бюдри и Гийом Сизерон, които изпревариха само с 1,43 точки Мадисън Чок и Ейвън Бейтс от САЩ. Канадците Пайпър Джайлс и Пол Порие взеха бронз.

По време на волната програма Дюбоа е дала на сънародниците си най-високата оценка - 137,45 точки, и е единствената от всички, която е дала под 130 на американската двойка, които са съпрузи.

Само за сравнение, съдиите от САЩ и Китай са дали на американците 137,67 и 136,95. Разликата при Дюбоа е над 8 точки. На всичко отгоре петима от 9 съдии са предпочели американците във волната програма, а само четирима - французите.

Дюбоа е започнала конспирацията още по време на изпълнението на ритъм, когато дава на своите невероятните 93,34 точки. Това е близо 6 повече - 87,6, от тази на американците и предпоследна оценка от всички. Нито един съдия не слага американците под второто място, като трима ги класират първи, а двама - от Великобритания и Германия, оставят французите трети. Но Сизерон и партньорката му излизат първи с 0,46 точки. Тогава американският рефер не участва. Така Дюбоа нарочно е избутвала своите напред още от самото начало.

Така се повтаря историята отпреди 24 години, когато отново френската съдийка Мари-Рене льо Гюн даде титлата на руснаците Елена Бережная и Атон Сихуралидзе пред канадците Джейми Сейл и Давид Пелетие. След като скандалът стана огромен, световната федерация ѝ отне правата и присъди два златни медала в надпреварата. Тогава нашите Албена Денкова и Максим Стависки останаха пети.