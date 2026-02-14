ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медалисти от ден №7 на олимпиадата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22286151 www.24chasa.bg

Медалисти от ден №7 на олимпиадата

2448
Снимка: Ройтерс

Биатлон, спринт на 10 километра за мъже:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 22:53.1 минути (0+0 грешки при стрелбата)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - на 13.7 секунди (0+0)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - на 15.9 секунди (0+0)

- - -

42. Благой Тодев (България) - на 2:30.5 минути (1+0)

- - -

56. Константин Василев (България) - на 2:59.2 минути (0+4)

- - -

70. Владимир Илиев (България) - на 3:24.7 минути (2+2)

- - -

82. Антон Синапов (България) - на 4:11.3 минути (0+3)

Ски бягане, интервален старт на 10 километра свободен стил за мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 20:36.2 минути

2. Матис Делож (Франция) - на 4.9 секунди

3. Ейнар Хедегард (Норвегия) - на 14.0

- - -

49. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 2:24.3 минути

- - -

67. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 3:18.6 минути

Сноуборд, сноубордкрос, жени:

1. Джоузи Баф (Австралия)

2. Ева Адамчикова (Чехия)

3. Микела Мойоли (Италия)

10 000 метра бързо пързаляне с кънки, мъже:

1. Методей Илек (Чехия) - 12:33.43 минути

2. Владимир Семируний (Полша) - 12:39.08

3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 12:40.48

Сноуборд, халфпайп, мъже:

1. Юто Тоцука (Япония) – 95.00

2. Скоти Джеймс (Австралия) – 93.50

3. Рюсей Ямада (Япония) – 92.00

Скелетон, мъже:

1. Мат Уестън (Великобритания) - 3:43.33 минути

2. Аксел Юнг (Германия) - на 0.88 секунди

3. Кристофер Гротхер (Германия) - на 1.07 секунди

Фигурно пързаляне, мъже:

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291.58 точки

(92.94 кратка програма и 198.64 волна програма)

2. Юма Кагияма (Япония) - 280.06 (103.07 и 176.99)

3. Шун Сато (Япония) - 274.90 (88.70 и 186.20)

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците