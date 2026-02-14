Медалисти от ден №7 на олимпиадата

Биатлон, спринт на 10 километра за мъже:
1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 22:53.1 минути (0+0 грешки при стрелбата)
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - на 13.7 секунди (0+0)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - на 15.9 секунди (0+0)
- - -
42. Благой Тодев (България) - на 2:30.5 минути (1+0)
- - -
56. Константин Василев (България) - на 2:59.2 минути (0+4)
- - -
70. Владимир Илиев (България) - на 3:24.7 минути (2+2)
- - -
82. Антон Синапов (България) - на 4:11.3 минути (0+3)
Ски бягане, интервален старт на 10 километра свободен стил за мъже:
1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 20:36.2 минути
2. Матис Делож (Франция) - на 4.9 секунди
3. Ейнар Хедегард (Норвегия) - на 14.0
- - -
49. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 2:24.3 минути
- - -
67. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 3:18.6 минути
Сноуборд, сноубордкрос, жени:
1. Джоузи Баф (Австралия)
2. Ева Адамчикова (Чехия)
3. Микела Мойоли (Италия)
10 000 метра бързо пързаляне с кънки, мъже:
1. Методей Илек (Чехия) - 12:33.43 минути
2. Владимир Семируний (Полша) - 12:39.08
3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 12:40.48
Сноуборд, халфпайп, мъже:
1. Юто Тоцука (Япония) – 95.00
2. Скоти Джеймс (Австралия) – 93.50
3. Рюсей Ямада (Япония) – 92.00
Скелетон, мъже:
1. Мат Уестън (Великобритания) - 3:43.33 минути
2. Аксел Юнг (Германия) - на 0.88 секунди
3. Кристофер Гротхер (Германия) - на 1.07 секунди
Фигурно пързаляне, мъже:
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291.58 точки
(92.94 кратка програма и 198.64 волна програма)
2. Юма Кагияма (Япония) - 280.06 (103.07 и 176.99)
3. Шун Сато (Япония) - 274.90 (88.70 и 186.20)