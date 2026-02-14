ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали на олимпиадата

3292
Йоханес Клаебо вече има 8 златни медали от олимпиади. Снимка: Ройтрес

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 8 3 7 18

2. Италия 6 3 9 18

3. САЩ 4 7 3 14

4. Франция 4 5 1 11

5. Германия 4 4 3 11

6. Швеция 4 3 1 8

7. Швейцария 4 1 2 7

8. Австрия 3 6 3 12

9. Япония 3 3 8 14

10. Нидерландия 3 3 1 7

11. Чехия 2 2 0 4

12. Австралия 2 1 0 3

13. Република Корея 1 1 2 4

14. Словения 1 1 0 2

15. Казахстан 1 0 0 1

15. Великобритания 1 0 0 1

17. Канада 0 3 4 7

18. Китай 0 2 2 4

19. Полша 0 2 0 2

20. Нова Зеландия 0 1 1 2

21. Латвия 0 1 0 1

22. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

23. Белгия 0 0 1 1

23. Финландия 0 0 1 1

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците