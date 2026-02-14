Великият Бьорндален: За мен Лора Христова е най-голямата изненада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният норвежки биатлонист Оле Ейнар Бьорндален има 8 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала от зимни олимпийски игри. Той е и рекордьор по световни титли в биатлона – 19. Носител е на световната купа 6 пъти. На игрите в Милано и Кортина той е ангажиран като анализатор за стартовете в биатлона.

- Г-н Бьорндален, как се чувствате на игрите?

- Отлично. Всичко около мен е много добре.

- В момента сте анализатор, не ви ли се иска да бяхте на трасето, като гледате какво се случва тук в Антхолц-Антерселва? Липсват ли ви състезанията?

- Разбира се, липсват ми. Да се състезаваш, е уникално, винаги съм искал да съм спортист. Но прекарах много, много години в спорта - почти 30. Имах страхотна кариера, сега се чувствам добре и като гледам отстрани. По-лесно е.

- Как се чувствате, след като Йоханес Клаебо изравни рекорда ви по титли?

- Това е отлично за него. Но сега времената са други. За първи път участвах на олимпиада през 1994 година. Но тогава дисциплините бяха три, а сега са много повече и Клаебо участва в 6, а дори и в 7. Тоест по-лесно се печели олимпийско злато. Така е със сигурност. Но Клаебо го заслужава. Затова и казвам, че е трудно да се сравняват времената. Ще призная обаче, че нивото в ски бягането е много високо има няколко нации, които го държат такова - те печелят постоянно, но Клаебо определено е номер 1. Мисля, че ще подобри рекорда ми в бизките дни.

- В биатлона обаче Норвегия сякаш се представя колебливо?

- Колебливо? Преди старта на 10 километра спринт при мъжете имаме злато и сребро. Това не е толкова зле. Но към нас винаги има големи очаквания. Доминирали сме преди и затова е така. И пак ще го направим. Имаме много силен отбор.

- А следите ли стартовете при жените?

- Разбира се. Ще ме питате за лудостта, която сътвори българката... Удивително!

- Да, точно така - Лора Христова спечели бронз.

- Невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам отлично Милена Тодорова. Тя обаче пропусна съществена част от сезона и стреля колебливо. Нейната колежка направи подиум. Това беше тотална изненада за мен.

- Трябваше ли да питате google за Лора?

- Не. Но се наложи да потърся информация за нея. Но сега ще я следя. Защото наистина тя за мен направи най-голямата изненада.