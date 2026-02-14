Илия Груев №1 в “Лийдс” по спечелени точки средно на мач - 1,58

От началото на годината българският национал Илия Груев е неизменен титуляр за “Лийдс”, а успешното представяне на йоркширци с халфа в състава го изведе на първа позиция в една показателна класация.

След 28 мача този сезон (26 във Висшата лига и по един в двата турнира в Англия) 25-годишният опорен полузащитник е №1 по спечелени средно точки с него в състава.

Играе ли Илия, “Лийдс” взема по 1,58 точки на мач. Във въпросните 28 срещи има 19 участия, като в 14 е бил титуляр. Сумарно е бил в игра 1168 мин.

Втори след него е белгийският защитник Себастиан Борнау с 1,55 т., но той е бил на терена доста по-малко - 443 мин. Трети е Джеймс Джъстин с 1,50 т. за 880 мин.

От играчите с повече минути уелският капитан Итън Ампаду заема 5-о място с 1,29 т. за 2133 мин. Следват вратарят Карл Дарлоу с 1,25 за 1080 мин и словенският защитник Яка Бийол с 1,20 т. за 1255 мин. Всички останали имат по-малко точки от средното за “Лийдс” - 1,18.