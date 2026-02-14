Работещият за България легендарен Волфганг Пихлер се самообучил за треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Името на 71-годишния Волфганг Пихлер, който помага на биатлонистите ни, винаги е привличало вниманието. Един от най-добрите наставници на света всъщност се е самообучил. Той е бивш ски бегач, който стига до втория отбор на ФРГ. След това се насочва към треньорска кариера, като първият му възпитаник е неговият племенник Валтер, който има олимпийски медал от 1984 г.

Семейството му е свързано с меката на биатлона Руполдинг. Баща му Ханс строи първия стадион в Цимберг, който предхожда сегашния. Той отговаря за състезания от световното през 1979 г. Брат му Клаус е кмет на града от 2008 до 2020 г. Волфганг има две деца от първия си брак.

Вофганг е сертифициран треньор по тенис и преди години взе за отбора си при ветераните не кого да е, а великия Бьорн Борг. Винаги е твърдял, че в живота си иска да прилича на него и на застреляния бивш премиер на Швеция Улоф Палме. По политически възгледи се определя като “социалист” и “зелен”.

Неговият конфликт с германската федерация идва, след като заявява открито, че още през 1986 г. са покрили систематична употреба на допинг от лекаря на националите Ерих Щанбауер. Заради това била отнета олимпийската титла на Петер Ангерер. Заради това след това работи в Швеция, Русия и отново в Швеция, преди да дойде в България.

Олимпийски постижения

Албервил 1992: Златен медал в щафетата, където е неговият състезател Йен Щайнинген, бронз за Швеция в същата дисциплина заради Лейф Андерсон.

Солт Лейк Сити 2002: два бронзови медала на Магдалена Форсберг в спринта и индивидуалното.

Торино 2006: злато за Ана Карин Олофсон в масовия старт, сребро за нея в спринта.

Ванкувър 2010: злато за Бьорн Фери в преследването.

Сочи 2014: два сребърни медала са му отнети за допинг - на Олга Вилюхина в спринта и на Русия в щафетата.

ПьонгЧанг 2018: злато за Хана Йоберг в индивидуалното и още едно за Швеция в щафетата при мъжете. Сребро за Себастиан Самуелсон в преследването и женската щафета.

Милано/Кортина 2026: бронз за Лора Христова в индивидуалното.

Световни първенства

Руполдинг 1996: бронз за Магдалена Форсберг в спринта.

Осърбле 1997: два златни медала за Форсберг в преследването и индивидуалното, бронз за нея в спринта.

Поклюка 1998: злато за Форсберг в масовия старт.

Контиолахти/Осло 1999: сребро за Форсберг в спринта и бронз за нея в масовия старт.

Осло 2000: злато за Форсберг в преследването и бронз за нея в индивидуалното.

Поклюка 2001: два златни медала за Форсберг в индивидуалното и масовия старт, бронз за нея в преследването.

Хохфилзен 2005: сребро за Ана Карин Олофсон в масовия старт.

Анхолц 2007: злато за смесената щафета на Швеция и бронз на Олофсон в преследването.

ПьонгЧанг 2009: злато за Хелена Екхолм в преследването, сребро за смесената щафета на Швеция, бронз на Екхолм в масовия старт.

Ханти-Мансийск 2010: бронз за смесената щафета на Швеция.

Ханти-Мансийск 2011: злато за Екхолм в индивидуалния старт и бронз за нея в преследването.

Руполдинг 2012: бронз за Олга Вилухина в преследването.

Йостернсунд 2019: злато за Хана Йоберг в индивидуалното, сребро за женската щафта на Швеция, бронз за Швеция в единичната смесена щафета.

Световна купа

Магдалена Форсберг спечели генералното класиране шест пъти поред от 1996/1997 до 2001/2002 г. След това и Хелена Йохансон го направи през 2008/2009 г. Йонсон и Ана Карин Олофсон са били втора и трета.

Форсберг има 42 победи в кариерата, включително 14 в един сезон. Останалите възпитаници на Пихлер са Екхолм (13), Олофсон-Зидек (12), Бьорн Фери (5), Олга Зайцева (5), Карл Йохан Бергман (3), Йенс Щайниген и Хана Йоберг (2). До 2010 г. световните и олимпиадите се брояха и за световни купи.