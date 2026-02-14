Треньорът на "Левски": Загубата от "Лудогорец" е болезнена, защото играхме много добре

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес похвали утрешния съперник на „сините" „Ботев" (Пд) (мачът е на "Герена" от 17 ч). На традиционния си брифинг той сподели, че тимът на пловдивчани заслужава по-високо класиране.

„Отборът е добре възстановен. Днес имаме тренировка, последна преди мача с „Ботев" (Пловдив). Имаше играчи, които имаха да наваксат натоварване, такива, които трябваше да се възстановят. Днес ще сме концентрирани върху двубоя с „Ботев" (Пд). Единственият, който със сигурност отпада, е Макун", започна Веласкес.

„Считам, че отпадането от „Лудогорец" всеки го приема по различен начин. Но моята отговорност и задължение е да поддържам отбора здраво стъпил на земята спрямо реалността. Както и друг път съм отбелязвал, чувствам се горд да тренирам тези момчета.

Те винаги съумяват да остават в баланс и след победа, и след загуба. Има победи и победи, както и загуби и загуби. Предишния мач е загуба, от която боли много, но ако анализираш като цяло мача не само аз, но който и да го прави, ще си даде сметка, че сме направили много добър мач и със сигурност имаше шанс да преминем в следващия етап. Играчите осъзнават това, интелигентни са. За мен трябва да се даде висока оценка на отбора, който успява да се противопостави и да играе добре срещу тим като „Лудогорец". Продължаваме напред с фокус върху утрешния двубой", продължи испанският специалист.

„Относно подобен род въпроси за Око-Флекс не влизам в такива разговори. Той е играч на „Левски" и независимо дали ще играе 1, 20 или 90 минути трябва да даде най-доброто от себе си. Всичко друго в съвременния футбол е повече шум, отколкото реалност. Той е момче, което много добре се интегрира в състава. Доволен съм от него на терена, а и извън него", каза още Веласкес.

Той коментира и впечатленията си от съперника. „Този отбор както, когато играхме там, така и сега, имат отбор, който заслужава да е на по-високо място в класирането. От моя гледна точка имаха и тогава състава, имат го и сега, за да са по-нагоре в таблицата. Заради което трябва да влезем с нужната концентрация и отговорност в този мач. Трябва да влезем с уважение и да опитаме да изиграем добър мач, който да ни донесе победата. Да, планиран и със сигурност ще има промени в състава спрямо този с „Лудогорец", завърши Веласкес.