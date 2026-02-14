Международната федерация по тенис отбеляза успехите на 18-годишна българка

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева. На профила си в инстаграм централата отбеляза, че 18-годишната българска тенисистка е във фантастична форма през този сезон и е записала най-много победи в турнирите ѝ.

Янева има 14 победи от началото на годината в ITF Tennis Tour, които я изстреляха до 228-а позиция в световната ранглиста на WTA. Тя вече е втора ракета на България. За краткото си време в професионалния тенис Янева вече има три титли на сингъл.

Талантливата тенисистка спечели първите си професионални титли в две последователни седмици в Манакор през февруари миналата година. През септември тя завоюва най-голямата си титла на сингъл до момента – на турнира в Пазарджик с награден фонд от 50 000 долара.

През февруари Янева достигна до три финала на турнири за жени в рамките на само четири седмици – на W50 в Манчестър, W75 в Порто и W50 отново в португалския град.