Спипаният да кара с 2,32 промила алкохол Пастор върнат в групата на ЦСКА

Дейвид Пастор по време на мач на ЦСКА СНИМКА: СТАРТФОТО

Десният бек Давид Пастор се завърна в групата на ЦСКА за гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица от 21-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 14:45 ч. на ст. „Витоша".

Пастор бе хванат да шофира с 2.32 промила алкохол в кръвта и прекара известно време в ареста, заради което пропусна последния мач на "червените" за купата на България във вторник срещу същия съперник (2:0).

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Пастор, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анхело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Давид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой, Йоанис Питас

