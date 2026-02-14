Босът на световния биатлон: За мен медалът на Лора Христова не е изненада

Президентът на световния съюз по биатлон Оле Далин поздрави лично шефа на родната федерация Атанас Фурнаджиев за успеха на Лора Христова с бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 км, но заяви, че това не е изненада.

“През 1995 година аз бях човекът, който привлече Волфганг Пихлер в Швеция. Така че съм наясно с неговите качества като треньор. След като той е наоколо, значи може да има успех. Така че за мен представянето на Христова не е изненада. Честито на България”, каза Далин.

Далин зае мястото на Андреас Бесеберг през 2018 г. след крупния корупционен скандал, който разтърси биатлона. Оказа се, че руснаците пращали момичета и уреждали лов на бившия шеф, за да им прикрива пробите за допинг.