Историческа първа титла за Бразилия от зимна олимпиада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежецът Лукас Пинейро Бротен донесе исторически първи златен медал от зимна олимпиада за Бразилия. Той спечели убедително гигантския слалом в Бормио, като изпревари с 58 стотни фаворита Марко Одермат (Швейцария).

Така в Милано/Кортина Одермат, който бе сочен за фаворит за три титли, не взе нито една. Той по принцип не кара слалом и приключи участието си с две сребра и бронз. Третото място на 1,17 от победителя взе Лоик Меяр (Швейцария).

Пинейро Бротен се разсърди на норвежката федерация преди началото на сезона през 2023 г. заради правата върху името си и в Зьолден обяви, че спира ските на 22 години. След това обаче взе бразилски паспорт заради майка си, направиха федерация и го върнаха обратно в спорта.

Бротен реши титлата в първия манш, когато с номер 1 сложи 95 стотни на Одермат.

Калин Златков направи олимпийски дебют с 37-о място и изоставане на 14,08 сек.