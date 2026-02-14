ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Историческа първа титла за Бразилия от зимна олимпиада

Георги Банов

Пинейро Бротен стана олимпийски шампион на гигантски слалом.

Норвежецът Лукас Пинейро Бротен донесе исторически първи златен медал от зимна олимпиада за Бразилия. Той спечели убедително гигантския слалом в Бормио, като изпревари с 58 стотни фаворита Марко Одермат (Швейцария).

Така в Милано/Кортина Одермат, който бе сочен за фаворит за три титли, не взе нито една. Той по принцип не кара слалом и приключи участието си с две сребра и бронз. Третото място на 1,17 от победителя взе Лоик Меяр (Швейцария).

Пинейро Бротен се разсърди на норвежката федерация преди началото на сезона през 2023 г. заради правата върху името си и в Зьолден обяви, че спира ските на 22 години. След това обаче взе бразилски паспорт заради майка си, направиха федерация и го върнаха обратно в спорта.

Бротен реши титлата в първия манш, когато с номер 1 сложи 95 стотни на Одермат. 

Калин Златков направи олимпийски дебют с 37-о място и изоставане на 14,08 сек.

