ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и нейни съюзници убедени, че Навалн...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22288082 www.24chasa.bg

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица (Снимки)

3120
Снимка: Георги Палейков

В рамките на 3 дни ЦСКА за втори път удари с 2:0 другия отбор с подобна абревиатура ЦСКА 1948.

Възпитаниците на треньора Христо Янев си тръгнаха с победа от стадиона в Бистрица и така развалиха повторния дебют на Александър Александров. Той смени на треньорски пост в ЦСКА 1948 уволнения Иван Стоянов, който трябваше да си тръгне след загубата с 0:2 в четвъртфиналите за купата на България в сряда.

Бразилецът Лео Перейра (45+1) и националът на Беларус Макс Ебонг (88) се разписаха за ЦСКА.

С успеха "червените" излязоха 4-и с 37 т. ЦСКА 1948 е втори с 40 т., колкото има и третият "Лудогорец", който е с мач по-малко. Същото важи и за лидера "Левски", който е с 44 т.

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците