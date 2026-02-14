ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на 3 дни ЦСКА за втори път удари с 2:0 другия отбор с подобна абревиатура ЦСКА 1948.

Възпитаниците на треньора Христо Янев си тръгнаха с победа от стадиона в Бистрица и така развалиха повторния дебют на Александър Александров. Той смени на треньорски пост в ЦСКА 1948 уволнения Иван Стоянов, който трябваше да си тръгне след загубата с 0:2 в четвъртфиналите за купата на България в сряда.

Бразилецът Лео Перейра (45+1) и националът на Беларус Макс Ебонг (88) се разписаха за ЦСКА.

С успеха "червените" излязоха 4-и с 37 т. ЦСКА 1948 е втори с 40 т., колкото има и третият "Лудогорец", който е с мач по-малко. Същото важи и за лидера "Левски", който е с 44 т.