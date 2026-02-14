Биатлонистките ни мачкат! Милена Тодорова остана четвърта на 16 сек от медал

След бронзовия медал на Лора Христова Милена Тодорова избухна на олимпиадата и донесе четвърто място в спринта за България. Троянката стреля само с 1 грешка и бяга страхотно, като изостана на 40 секунди от норвежката Марен Хемсет Киркейде. Българката остана само на 16,3 секунди от медала, който бе за водачката в класирането за световната купа Лу Жанмоно (Франция).

И спринтът донесе невероятни сензации на олимпиадата. Киркейде е едва на 22 години и до момента имаше само една победа в световната купа в масов старт. Тя стрела без грешка и изпревари Ошеан Мишелон от Франция с 3,8 секунди по последната обиколка на състезанието, след като изоставаше след втората стрелба.

Норвежката спечели титлата заради бягането си, където бе най-добра. Милена даде пето време на 24 сек от нея, докато Лора Христова бе 14-а бегово.

"Тъжно ми е, че допуснах грешка точно на легнал. Но това е спорта. Много ми е тъжно", заяви през сълзи Милена. "Надявам се в преследването да покажа същата форма в преследването и по-точна стрелба", заяви Милена. Това е нейното най-добро класиране на олимпийски игри.

Бронзовата ни медалистка от Милано/Кортина Лора Христова също показа страхотната си форма и завърши 11-а също с една грешка в стрелбата.

"Ще се боря докрай в преследването. Казах на Милена, че утре е нейнта дисциплина и ще спечели", заяви Лора след финала. "Да, медалът ми даде увереност, но всяко състезание си е само за себе си", допълни тя.

Само за паралел олимпийската шампионка от индивидуалното Жулия Симон (Франция) остана на 34-о място с две грешки в стрелбата.

Мария Здравкова 83-а