Линдзи Вон със семейна подкрепа в болницата

Линдзи Вон получи сериозна семейна подкрепа в болницата в Тревизо. Сестра й Карин Килдоу пусна снимка от леглото на скиорката, където са с другата й сестра Лаура и брат и Рийд. Единствено липсва вторият брат Дилън, но и той е в Италия и вероятно е фотографът. На фотото е и Клеър Бисемайер, най-вярната сътрудничка на Линдзи, която се грижи за нейния маркетинг.

"Ние се смеем, и плачем, и празнуваме независимо какво ни предостави животът. Вярваме, че всичко се случва поради някаква причина. И накрая ще има щастлив край, независимо че не го виждаш в началото", написа Карин от стаята на сестра си.