България с 2 биатлонистки във временния стартов списък на масовия старт

България има две представителки във временния стартов лист за масовия старт на 12,5 километра в събота, 21 февруари от 15,15 часа българско време.

В него като медалисти твърдо влизат шампионките до момента Жулия Симон (Франция) и Мартен Киркейде (Норвегия), Лу Жанмоно (Франция), която има сребро и бронз, Осеан Мишелон (Франция), която също има сребро и бронзовата ни медалистка Лора Христова.

От първите 15 в класирането за световната купа влизат Суви Минкинен (Финландия), Анна Магнусон (Швеция), Хана Йоберг (Швеция), Елвира Йоберг (Швеция), Лиза Витоци (Италия), Камил Бенед (Франция), Доротея Вирер (Италия), Франциска Пройс (Германия), Ами Бесерга (Швеция) и Лиза Тереза Хаузер (Австрия). Отпада Жустин Брез-Буше (Франция) като пета представителка на държавата си.

От класирането на олимпиадата към момента вътре са Ванеса Фойт (Германия), Леа Мейер (Швейцария), Милена Тодорова, Лин Гестблом (Швеция), Тереза Воборникова (Чехия), Лин Гестблом (Швеция), Баиба Бендика (Латвия), Каролине Офигстад Кнотен (Норвегия), Камила Цук (Полша), Янина Хетих-Валц (Германия), Анна Андексер (Австрия), Марте Кракстад Йохансен (Норвегия), Ингрид Ландмарк Тандревол (Норвегия), Тереза Винкларкова (Чехия), Естер Волфа (Латвия) и Алина Стремус (Молдова).

Резерви са Анне Буенаман де Беше (Дания), Олександра Меркушина (Украйна), Лоте Лие (Белгия) и Кристина Дмитренко (Украйна).

Окончателният стартов списък ще стане след преследването в неделя. В него Милена тръгва на 40 секунди след Керкейде от четвърта позиция, а Лора Христова - на 1,13 мин от 11-а.