Българска тенисистка надви французойка и ще играе за първа титла в кариерата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българска тенисистка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 45 минути.

Иванова пропиля ранен аванс от пробив в първия сет, но при 4:5 направи серия от три поредни гейма и със 7:5 поведе в резултата. Във втората част българката изостана с 0:3 и я загуби с 1:6.

В решителния трети сет Иванова поведе с 5:2, а при 5:3 сервираше за спечелването на мача. Тя пропусна пет мачбола, но от шестата си възможност спечели срещата. В спор за титлата утре Иванова ще се изправи срещу поставената под №7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира в три сета българката Йоана Константинова.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.