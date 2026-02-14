ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски пренаписа историята в ски скока - топ 10...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22288960 www.24chasa.bg

Българска тенисистка надви французойка и ще играе за първа титла в кариерата си

3012
Ива Иванова

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българска тенисистка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 45 минути.

Иванова пропиля ранен аванс от пробив в първия сет, но при 4:5 направи серия от три поредни гейма и със 7:5 поведе в резултата. Във втората част българката изостана с 0:3 и я загуби с 1:6.

В решителния трети сет Иванова поведе с 5:2, а при 5:3 сервираше за спечелването на мача. Тя пропусна пет мачбола, но от шестата си възможност спечели срещата. В спор за титлата утре Иванова ще се изправи срещу поставената под №7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира в три сета българката Йоана Константинова.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

Ива Иванова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците