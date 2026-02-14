ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски пренаписа историята в ски скока - топ 10...

Зографски пренаписа историята в ски скока - топ 10 на олимпиада!

Георги Банов

3152
Владимир Зографски влезе в топ 10 на олимпиадата. Снимка: Startphoto.bg

Владимир Зографски написа история за български ски скок, като зае 10-ото място от голямата шанца в Предацо.

Влади направи два еднакви скока от 133,5 метра и взе 277,3 точки, само с една десета по-малко от шампиона на нормалната шанца Филип Раймунд (Германия).

Зографски държеше и предния рекорд, след като завърши 14-и от нормална шанца преди 8 години в ПьонгЧанг (Корея).

Титлата спечели топфаворита Домен Превц (Словения), който бе втори след първия опит, но във втория ликвидира конкуренцията си. Той изпревари с 6,8 точки Рей Никайдо (Япония). Трети остана Каспер Томасяк (Полша). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Владимир Зографски влезе в топ 10 на олимпиадата.
