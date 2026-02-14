Зографски пренаписа историята в ски скока - топ 10 на олимпиада!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски написа история за български ски скок, като зае 10-ото място от голямата шанца в Предацо.

Влади направи два еднакви скока от 133,5 метра и взе 277,3 точки, само с една десета по-малко от шампиона на нормалната шанца Филип Раймунд (Германия).

Зографски държеше и предния рекорд, след като завърши 14-и от нормална шанца преди 8 години в ПьонгЧанг (Корея).

Титлата спечели топфаворита Домен Превц (Словения), който бе втори след първия опит, но във втория ликвидира конкуренцията си. Той изпревари с 6,8 точки Рей Никайдо (Япония). Трети остана Каспер Томасяк (Полша).