Бившият №3 в света Давид Налбандян е новият треньор на Григор Димитров

3324
Григор Димитров Снимка: facebook.com/NexoDallasOpen

Григор Димитров има нов треньор. 

В екипа на най-добрия български тенисист в историята влиза Давид Налбандян. Това съобщи за Tenniskafe Георги Стоименов, мениджър на Димитров. 

Аржентинецът е финалист на "Уимбълдън" през 2002 г. и стигна до №3 в световната ранглиста. Има титла от финалния "Мастърс къп" през 2005 г., а след края на кариерата си участва в състезания по рали, сред които и това на Аржентина, кръг от световния шампионат. 

Налбандян се очаква да бъде с Григор на турнира в Акапулко в края на този месец. Сред треньорите остава и белгиецът Ксавие Малис, с когото Димитров започна работа в последните дни на миналата година. 

Григор Димитров Снимка: facebook.com/NexoDallasOpen

