Фарке: Илия Груев навърта по 12 км на мач

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке се изказа ласкаво за изявите на българския национал Илия Груев, когото пусна титуляр и в 9-те мача за 2026-а.

“Очевидно той по природа е дефанзивен полузащитник и за нас е важно той да бъде свързващата част, да носи баланса в действията, което често прави с Итън Ампаду в центъра на терена. Така Груев осигурява повече свобода на играчите с по-офанзивно мислене.

Но той също така е способен да бъде полезен с високата точност на подаванията и може да поставя началото на нашите атаки.

Притежава много, много добър усет в защита и тактически винаги е на точното място.

Във всеки мач Груев изминава над 12 км разстояние и ни помага със своята надеждност при пасовете”, сподели германският треньор.