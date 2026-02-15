Олимпийският пенисгейт продължава: Хиалурон в мъжкото достойнство води до ампутация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пенисгейт, който тресе олимпиадата в скоковете, има ново развитие. Според специалисти инжектирането на хиалуронова киселина в органа може да доведе до сериозни последствия, които могат да се развият до гангрена и ампутация.

Според един от водещите световни естетични хирурзи - Ширин Лахани, наистина инжекциите ще доведат до увеличаване на площта на чатала, каквато е целта на скачачите.

“Както при филърите, които се ползват в други части на тялото, си има рискове. Те могат да доведат до грануломи, които са малки бабунки под кожата. След това може да се развие и гангрена”, допълва хирургът.

Когато се инжектира лошо и с неправилна доза, включително всичко над 10 милилитра ще доведе до болка, възпаление, еректилна дисфункция и други проблеми.

Според международната федерация по ски всички мерки, които са взети срещу измамите, включително 3D мапингът на състезателите, са достатъчни.