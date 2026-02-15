Класиране по медали на олимпиадата в Милано/Кортина

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 10 3 7 20
2. Италия 6 3 9 18
3. САЩ 5 8 4 17
4. Австрия 4 6 3 13
5. Франция 4 6 2 12
6. Германия 4 5 4 13
7. Нидерландия 4 4 1 9
. Швеция 4 4 1 9
9. Швейцария 4 2 3 9
10. Япония 3 4 8 15
11. Австралия 3 1 0 3
12. Чехия 2 2 0 4
13. Словения 2 1 0 3
14. Република Корея 1 2 2 5
15. Бразилия 1 0 0 1
. Казахстан 1 0 0 1
. Великобритания 1 0 0 1
18. Канада 0 3 5 8
19. Китай 0 2 2 4
20. Полша 0 2 1 3
21. Латвия 0 1 1 2
. Нова Зеландия 0 1 1 2
23. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
. Финландия 0 0 2 2
25. Белгия 0 0 1 1