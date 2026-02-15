ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Месни заговезни е!

Класиране по медали на олимпиадата в Милано/Кортина

2584
Снимка: Ройтерс

 Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 10 3 7 20

2. Италия 6 3 9 18

3. САЩ 5 8 4 17

4. Австрия 4 6 3 13

5. Франция 4 6 2 12

6. Германия 4 5 4 13

7. Нидерландия 4 4 1 9

. Швеция 4 4 1 9

9. Швейцария 4 2 3 9

10. Япония 3 4 8 15

11. Австралия 3 1 0 3

12. Чехия 2 2 0 4

13. Словения 2 1 0 3

14. Република Корея 1 2 2 5

15. Бразилия 1 0 0 1

. Казахстан 1 0 0 1

. Великобритания 1 0 0 1

18. Канада 0 3 5 8

19. Китай 0 2 2 4

20. Полша 0 2 1 3

21. Латвия 0 1 1 2

. Нова Зеландия 0 1 1 2

23. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

. Финландия 0 0 2 2

25. Белгия 0 0 1 1

Снимка: Ройтерс
