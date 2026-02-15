След операция №4 Линдзи Вон се прибира в САЩ, призова феновете си да не тъгуват

Американската звезда в ските Линдзи Вон претърпяла 4-а операция на левия си крак, който счупи по време на олимпийското спускане.

Тя е преминала добре и сега 41-годишната красавица.

Вон падна зловещо в началото на състезанието, заради което се завърна на пистата след 5-годишна пауза.

„Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава. Моля ви, не тъгувайте. Съпричастност, любов и подкрепа приемам с отворено сърце, но моля, не тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото това е, което правя, и това ще продължа да правя. Винаги", написа Линдзи в инстаграм.