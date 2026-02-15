"Сити" иска бивш нападател на "Лудогорец"

"Манчестър Сити" има интерес към нападателя на "Брентфорд" Игор Тиаго, който проби в Европа с екипа на "Лудогорец", твърдят в Англия.
24-годишният бразилец продължи договора си с "пчеличките" до 30 юни 2031-а наскоро.
Игор Тиаго рита за "Брентфорд" от юли 2024 г. През сезона има 18 гола и една асистенция в 27 мача.
При реализаторите пред него е само Ерлинг Браут Холанд от "Сити" с 22 попадения.
За "Лудогорец" бразилецът игра от 2022 до 2023-а, след което бе продаден на белгийския "Брюж", а оттам отиде на Острова.