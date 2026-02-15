ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уан И повтори строгата си позиция по китайско-япон...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22290670 www.24chasa.bg

"Сити" иска бивш нападател на "Лудогорец"

3512
Игор Тиаго Снимка: Ройтерс

"Манчестър Сити" има интерес към нападателя на "Брентфорд" Игор Тиаго, който проби в Европа с екипа на "Лудогорец", твърдят в Англия.

24-годишният бразилец продължи договора си с "пчеличките" до 30 юни 2031-а наскоро.

Игор Тиаго рита за "Брентфорд" от юли 2024 г. През сезона има 18 гола и една асистенция в 27 мача.

При реализаторите пред него е само Ерлинг Браут Холанд от "Сити" с 22 попадения.

За "Лудогорец" бразилецът игра от 2022 до 2023-а, след което бе продаден на белгийския "Брюж", а оттам отиде на Острова.

Игор Тиаго Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците