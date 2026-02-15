ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анина Цурбриген пропусна врата на гигантския слалом

Георги Банов

Анина Цурбриген пропусна врата на гигантския слалом

Георги Банов

2612
Анина Цурбриген

Анина Цурбриген пропусна врата в първия си старт на олимпиадата в гигантския слалом. Швейцарката с майка българка сгреши малко след втората контрола.

След първия манш води любимката на Италия Федерика Бриньоне. Тя е с 34 стотни пред германката Лена Дюр, а на 46 е другата италианка София Годжа. С еднакви времена на 73 стотни са Лара Колтури (Албания), Сара Хектор (Швеция) и Теа Луис Стейнесунд (Норвегия).

Микаела Шифрин (САЩ) отново е застрашена да не вземе медал, след като е едва седма на 1,02 сек от Бриньоне.

