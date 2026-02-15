Французин подари титлата на швед в биатлона, пропусна последните си изстрели

Двата последни изстрела провалиха французина Емилиен Жаклен в преследването в мъжкия биатлон. Той тръгна четвърти и бързо навакса, но след това се провали и подари титлата на Мартин Понсиулома (Швеция). След това бе задминат и с известния за изневерите си Стурла Холм Легрейд и остана само с бронз.
Шампионът от спринта Кентен Фион-Мае направи цели 5 пропуска и остана чак на седмо място.
Константин Василев завърши на 57-ото място с изоставане от близо 9 минути след като направи вече традиционните за мъжете ни 7 грешки в стрелбата.
Благой Тодев направи пет грешки в първите си две стрелби и след третата бе затворен с обиколка от лидерите и спрян от съдиите.