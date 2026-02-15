Норвежецът Клебо стана най-великият на зимни олимпиади, взе 9-а титла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йоханес Клебо вече е най-великият спортист на зимни олимпийски игри. Заедно с Емил Иверсен, Мартин Лоустрьом Нингет и Ейнар Хедегарт норвежецът спечели щафетата на 4 по 7,5 километра. Това бе деветият му злаен медал от олимпйски игрии вече еднолично е начело във вечната класация.

Норвежците изпревариха с 22,2 секунди Франция, а домакините от Италия взеха бронза на 47,9 секунди, като измъкнаха медала в последните метри от Финландия.

Норвегия води през цялото състезание и не остави много шансове на съперниците си.