Олимпийското проклятие на Шифрин продължи, Бриньоне с второ злато

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олимпийското проклятие за Микаела Шифрин продължава. Най-добрата скиорка за всички времена се провали и в гигантския слалом, като остана на жалкото 11-о място.

Категорична победа взе ветеранката на домакините и вече национална героиня Федерика Бриньоне. 35-годишната италианка направо препарира съперничките си и изпревари с 62 стотни Сара Хектор (Швеция) и Теа Луис Стернесунд (Норвегия), които разделиха сребърното отличие. Двете караха наравно и в първото и във второто спускане, което е уникален случай в ските.

Швейцарката с български паспорт Анина Цурбриген не завърши първия манш, като пропусна врата малко след второто междинно време. "Имаше малко напрежение. Взех вълната с по-голяма скорост от необходимото и от там дойде грешката", обясни Цурбриген.