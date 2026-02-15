Милена с първи пропуск, с безгрешната Лора Христова са 7-а и 8-а в преследването (на живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представящите се феноменално на олимпийските игри в Милано/Кортина Милена Тодорова и Лора Христова потеглиха в преследването на 10 км от програмата на биатлона.

Милена тръгна 4-а на 40 секунди от победителката в спринта Марен Киркайде от Норвегия. В него момичето от Троян много нещастно остана в подножието на подиума заради грешката от положение легнал.

Лора, който направи бум с бронзовия си олимпийски медал в индивидуалния старт на 15 км, потегли 11-а на 1,13, 3 мин от Киркайде.

Двете българки повалиха 5-те мишени от първата стрелба (легнал) и излязоха 4-а и 8-а от рубежа, съответно на 40,2 сек и 1,07,4 мин.

От втория легнал нашите момичета също бяха безгрешни. Милена е 5-а на 24,6 сек от водачката Лиза Витоци (Ит), а Лора - 8-а на 53,6.

В първата стрелба от положение прав Тодорова направи 1 пропуска, а Лора продължава да е безгрешна. Двете излязоха от рубежа 7-а и 8-а на 1,07,8 и 108,5 от върналата си лидерството Киркайде.