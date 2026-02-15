"Лудогорец" с обрат за 4 мин срещу "Берое"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" не показа най-добрата си игра, но все пак успя да спечели домакинството си на "Берое" 2:1. Разградчани, изненадващо, се оказаха изоставащо на своя стадион малко след почивката.

Но в заключителните минути, между 83-ата и 87-ата мин, играчите на Пер-Матиас Хьогмо стигнаха до победата.

Салидо шокира разградчани в 52-ата минута.

Голът накара шампионите да тръгват яко напред. Но гол така и не падаше. Поне до 83-ата мин, когато "Лудогорец" изравни чрез Квадво Дуа. 4 мин по-късно най-добрият в състава на тима през този сезон Петър Станич вкара, за да направи обрата пълен.

С успеха хегемонът съкрати изоставането си от лидера "Левски" на 4 точки. "Сините" обаче по-късно приемат "Ботев" (Пд)