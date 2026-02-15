ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 години преди Калушев полицията в Монтана учи де...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22291945 www.24chasa.bg

"Лудогорец" с обрат за 4 мин срещу "Берое"

4392
СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Лудогорец" не показа най-добрата си игра, но все пак успя да спечели домакинството си на "Берое" 2:1. Разградчани, изненадващо, се оказаха изоставащо на своя стадион малко след почивката.

Но в заключителните минути, между 83-ата и 87-ата мин, играчите на Пер-Матиас Хьогмо стигнаха до победата.

Салидо шокира разградчани в 52-ата минута.

Голът накара  шампионите да тръгват яко напред. Но гол така и не падаше. Поне до 83-ата мин, когато "Лудогорец" изравни чрез Квадво Дуа. 4 мин по-късно най-добрият в състава на тима през този сезон Петър Станич вкара, за да направи обрата пълен.

С успеха хегемонът съкрати изоставането си от лидера "Левски" на 4 точки. "Сините" обаче по-късно приемат "Ботев" (Пд)

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите