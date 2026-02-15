ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъри Стоилов с грешна стъпка в Турция

Без Илия Груев "Лийдс" трудно отстрани с дузпи "Бирмингам" за купата на Англия

Илия Груев (най-вдясно) и съотборниците му празнуват успеха с дузпи. Снимка: Ройтерс

След като бе титуляр и в 9-те мача на "Лийдс" през позитивната до момента за йоркширци 2026-а, националът Илия Груев получи почивка от мениджъра Даниел Фарке за гостуването на втородивизионния "Бирмингам" от четвъртия кръг на турнира за купата на Англия.

Тимът на българския халф се класира напред след труден успех с дузпи - 4:2 и 1:1 в редовното време и продълженията. Груев бе в групата, но остана резерва.

Лукас Нмеча даде преднина на "Лийдс" в 49-ата мин.

Домакините от Бирмингам изравниха в 89-ата мин чрез Патрик Робъртс.

При дузпите и четиримата изпълнителни за "Лийдс" реализираха, докато за отбора от Чемпиъншип пропуски направиха Томас Дойл и голмайсторът Робъртс. Изстрелът на Дойл бе спасен от стража Лукас Пери, а Робъртс стреля над гредата.

