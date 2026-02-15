"Левски" прегази "Ботев" (Пд) и пак има 7 точки аванс пред "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" прегази "Ботев" (Пд) 3:0 и уверено продължава да е на върха в Първа лига.

С категоричния успех на "Герена" играчите на Хулио Веласкес събраха 50 точки и запазиха аванса си от 7 пред "Лудогорец".

Две от попаденията за победата вкара Евертон Бала. Бразилецът откри в 37-ата мин. В 50-ата един от най-важните в състава на "сините" удвои. За Бала това бе попадение номер 11, с което се изравни на второто място при голмайсторите в първенството с играча на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Акрам Бурас направи резултата класически 5 мин по-късно, като това бе неговото дебютно попадение с екипа на лидера в Първа лига.

Иначе в самия двубой столичани тотално надиграха отбора от Пловдив, воден от Димитър Димитров-Херо. На 2 пъти през първата част гредите спасиха Даниел Наумов от шутове на Армстронг Око-Флекс и Мазир Сула.