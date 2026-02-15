ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ трябва да договори с Иран демонтиране на ядрен...

Мъри Стоилов с грешна стъпка в Турция

3136
Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" записа второ поредно нулево равенство в турската Суперлига. Клубът от Измир не успя да победи и дори да вкара на "Кайзериспор" в среща от 22-ия кръг.

Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за отбора на Мъри, като дори удари греда през второто полувреме.

С това равенство отборът на Станимир Стоилов събра 41 точки на четвъртото място във временното класиране, докато "Кайзериспор" продължава битката за оцеляване, като е предпоследен с 16 точки в актива си.

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

