Мъри Стоилов с грешна стъпка в Турция

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" записа второ поредно нулево равенство в турската Суперлига. Клубът от Измир не успя да победи и дори да вкара на "Кайзериспор" в среща от 22-ия кръг.

Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за отбора на Мъри, като дори удари греда през второто полувреме.

С това равенство отборът на Станимир Стоилов събра 41 точки на четвъртото място във временното класиране, докато "Кайзериспор" продължава битката за оцеляване, като е предпоследен с 16 точки в актива си.