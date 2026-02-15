Треньорът на "Левски": Натикахме "Ботев" (Пд) в неговата половина

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана много доволен от победата над „Ботев" (Пд) с 3:0 на "Герена".

„Към всеки мач подхождаме еднакво отговорно и с високи изисквания. Оттам-насетне това е нашият път вече 13 месеца. Мисля, че отборът направи много голям и добър мач. Бяхме доминиращият отбор от първата до последната минута. Още един ден, в който съм много горд с моите футболисти. Беше важно по този начин да се представим след мачовете с „Лудогорец", където смятам, че заслужавахме да преминем в следващата фаза на турнира. Показахме характер и зрялост и определено показа, че добре разбира къде са пространствата и възможностите за атака. Те се защитаваха в нисък блок с доста хора зад линията на топката. В мачове от този род ключово винаги е да отбележиш първия гол. Докато се случи това имахме доста чисти положения. Хареса ми много начина, по който изглеждахме. Момчетата останаха в баланс, за да постигнат успех. Отборът много ми хареса, можеше да постигнем по-добър резултат, но отдавам заслуженото и на противника. „Ботев" днес изглеждаше по този начин, защото ние играхме силно, а не, защото те играха слабо. За мен „Ботев" има много добър отбор и преди, и след зимната пауза. Заради това поставям още по-висока оценка на постигнатото и поздравявам момчетата. Да не забравя да отбележа и привържениците, които в ден като днешния ни подкрепяха постоянно", направи дълъг разбор на мача Веласкес.

„Считам, че и двете ситуации са верни. Ние заради начина, по който играхме, ги натикахме в тяхната половина и ги накарахме да се защитават в нисък блок. Включително считам, че това бе и част от техния план за мача. Нещо, което видяхме и в техния стартов състав. Изключително важно бе да отнемаме топката и да играем в предни позиции. Щом Неделев не започна ми беше ясно, че ще играят по-защитно. Не мога да посоча точна дата кога Макун ще е готов за игра. Трудно би било в рамките на седмица да е готов за игра. За мен би било изненадващо. Но считам, че следващата седмица след „ЦСКА 1948" може да се включи в нормалната динамика на тренировките. Ще следим как се развива възстановяването и как ще приеме натоварването следващите дни", завърши испанският специалист.