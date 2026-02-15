Мартен Фуркад взе злато след 16 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният биатлонист Мартен Фуркад получи златен медал 16 години след олимпиадата във Ванкувър. Това стана, след като швейцарският федерален съд окончателно отхвърли жалбата на руснака Евгений Устюгов, който бе уличен за употреба на допинг по националната програма на Владимир Путин.

Така между двата старта в преследването се проведоха две церемонии по награждаването на стари победители.

За масовия старт от игрите във Ванкувър Фуркад получи злато, словакът Павол Хурайт и австриецът Кристоф Зуман - бронз. За щафетата от игрите в Сочи с титлата се окичиха германците Ерих Лесер, Арнд Пайфер, Даниел Бем и Симон Шемп. Австрийците Кристоф Зуман, Даниел Мезотич, Симон Едер и Доминик Лангертингер получиха сребро, а норвежците Тарей Бьо, Уле Ейнар Бьорндален, Йоханес Тингес Бьо и Емил Хегле Свендсен - бронз.

Специално за двете церемонии на стадиона за биатлон пристигна президентът на МОК Кърсти Ковънтри.