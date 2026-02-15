3 дни оправяли екипа на Владимир Зографски

Три дни се опитвали да оправят гащеризона на най-добрия ни скачач Владимир Зографски след проблемите от нормалната шанца. В крайна сметка той записа рекордно класиране за България от голямата, като завърши на 10-о място.

“Трудно открихме проблема след нормалната шанца. Оказа се един шев повече, който не ми позволяваше да си отворя крака. Според треньорите ми е изяло от 6 до 8 метра. За голямата оправихме проблема на 90 процента”, обясни Влади, който е единственият на олимпиадата от държава, която няма шанца.

След първия си опит Зографски заемаше шестото място в класирането. “Говорихме с треньорите в паузата. И ми казаха, че на олимпиада е важен медалът. Дали си четвърти, шести или десети, няма никакво значение. И заради това рискувах максимално. И отскочих малко по-рано. Според мен нямах шансове за медал, но четвъртото място спокойно можех да спечеля”, допълни самоковецът.

Влади вече се прибра в Полша и започна тренировки по ски полети, защото това предстои до края на сезона. В Италия бе и съпругата му Агниешка, но двамата се видели само за малко.

Състезанието бе съпроводено и със скандал. Един от най-добрите скачачи Даниел Чофениг (Австрия) бе дисквалифициран, след като обувките му се оказаха с 4 милиметра по-големи. “Грешката си е моя. Взех нов чифт и се доверих, че са 42-и номер. Просто можехме да ги измерим, имаме устройство. Правилата са си правила”, заяви австриецът. Той заемаше осмото място след първия скок. По-голямата обувка позволява на скачача да движи повече глезена си по време на полет.

С невероятен втори скок от 141,5 метра Домен Превц (Словения) изтри огромната преднина на японеца Рен Никайдо от първия скок и взе очакваното злато, след като не успя да вземе титлата от нормална шанца. Втори медал от игрите взе 19-годишният поляк Кацпер Томашяк, който завърши трети.