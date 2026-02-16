Българите на олимпиадата днес

Българският ски ас Алберт Попов стартира днес на олимпиадата в Милано/Кортина. В слалома ще стартира и Калин Златков.
Първият манш е от 11 ч, а вторият от 14,30 ч.
Ще бъдат излъчвани от БНТ1 и Eurosport 1.
