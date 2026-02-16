ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите на олимпиадата днес

4848
Алберт Попов Снимка: Ройтерс

Българският ски ас Алберт Попов стартира днес на олимпиадата в Милано/Кортина. В слалома ще стартира и Калин Златков.

Първият манш е от 11 ч, а вторият от 14,30 ч.

Ще бъдат излъчвани от БНТ1 и Eurosport 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

