Светът полудя по Лора Христова

Представители на всички световни агенции спряха Лора Христова, за да разговарят с нея, въпреки че тя завърши преследването в олимпийския биатлон на седмо място. 22-годишната българка обаче отново стреля без грешка, което я прави номер 1 по този показател на цялата олимпиада. От 62 изстрела от началото на игрите тя е пропуснала само три - два в смесената щафета и един в спринта, което прави изключителните 95,1% успеваемост. Христова и Милена Тодорова се класираха и за масовия старт идната събота. Милена направи три пропуска в преследването и остана на четиринадесето място, след като тръгна четвърта.

“За мен денят бе в събота. Тогава изпуснах шанса”, ядосваше се Милена, но бе доста по-спокойна от спринта. Тогава просто се срина от емоции, след като остана в подножието на стълбичката. Цялата българска делегация се втурна да я успокоява. “Имаме шансове и на щафетата, защото това винаги е било съвсем различно състезание”, допълни Тодорова.

“Чувствам се прекрасно. Чувам, че някои се оплакват от надморската височина, но на мен не ми действа явно. Състезанието се получи страхотно, радвам се, че отново стрелях без грешка. Сега забравям всичко и чакам следващото състезание”, обясни Лора.

Нейното израстване е огромно. На световната купа в Оберхоф с две точни стрелби тя излетя от първите 40, а сега е в елита на света.

Стадионът щеше да се срути, след като начело излезе италианката Лиза Витоци. Като Лора тя стреля без грешка и изпревари с 28,8 секунди шампионката от спринта Марен Киркеайде (Норвегия). Скандинавката навъртя две наказателни обиколки и прибра среброто. Шестата от спринта Суви Минкинен (Финландия) завърши трета на 34.3 секунди, след като беше перфектна при стрелбата.

Французойката Лу Жанмоно, която има пълен комплект медали от игрите в Милано-Кортина след златото в смесената щафета, среброто в индивидуалния старт и бронза в спринта, направи три грешки и този път не успя да навакса достатъчно със ски-бягането си, за да се качи отново на подиума. Тя се нареди четвърта на 49,4 секунди.

Вицешампионката от спринта Осеан Мишлон (Франция) пък допусна четири пропуска при стрелбата и остана пета на 57,1 секунди.

При мъжете представянето на Благой Тодев и Константин Василев бе под нулата. Василев направи 7 грешки в стрелбата и завърши последен - 57-и, а Тодев бе затворен с обиколка след третото си влизане на рубежа и 5 пропуснати изстрела.

Победата взе 30-годишният швед Мартин Понсилуома, който сгреши само един изстрел и завърши на 20,6 секунди пред норвежеца Стурла Холм Лагрейд.

Лагрейд се прочу на олимпиадата с постоянния си рев, че изневерил на жената на живота си и прави опит да си я върне след всяко състезание. Реално това е третият му медал от игрите, но без злато. Трети на 29,7 секунди и две грешки стана Емилиен Жаклен (Франция). Жаклен водеше почти през целия старт, но профука последните си два патрона при четвъртата стрелба. Шампионът от спринта Кентен Фион-Мае направи цели 5 пропуска и остана чак на седмо място.

“Ако бяха пуснали децата, сигурно и те щяха да ме задминат”, обобщи положението Тодев. “Положението е зле. Май загубих времето на треньорите и ваксмайсторите. Още преди първата стрелба, като видях, че пет човека ме задминават, разбрах какво ме чака. Дори нямам надежда за щафетата. Нито функционално, нито стрелково съм добре. Моите набори се борят за медали, а аз съм отзад”, коментира той.