Всички медалисти от ден №9 на олимпиадата

Биатлон, преследване на 12.5 километра за мъже:
1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 31:11.9 минути (0+1+0+0 грешки в стрелбата)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - на 20.6 секунди (1+0+1+0)
3. Емилиен Жаклен (Франция) - на 29.7 секунди (1+0+0+2)
- - -
57. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 8:48.8 минути (1+3+1+2)
- - БЛАГОЙ ТОДЕВ (БЪЛГАРИЯ) - не завърши, затворен с обиколка след третата стрелба (3+2+0)
Биатлон, преследване на 10 километра за жени:
1. Лиза Витоци (Италия) - 30:11.8 минути (0+0+0+0)
2. Марен Керкайде (Норвегия) - на 28.8 секунди (0+1+0+2)
3. Суви Минкинен (Финландия) - на 34.3 секунди (0+0+0+0)
4. Лу Жанмоно (Франция) - на 49.4 секунди (0+1+1+1)
5. Осеан Мишлон (Франция) - на 57.1 секунди (2+0+1+1)
6. Франциска Пройс (Германия) - на 1:08.0 минута (0+0+0+2)
7. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:12.2 минута (0+0+0+0)
- - -
14. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:45.2 минута (0+0+1+2)
Гигантски слалом за жени в алпийските ски:
1. Федерика Бриньоне (Италия) - 2:13.50 минути
2. Сара Хектор (Швеция) - на 0.62 секунди
2. Теа Луизе Стиернесунд (Норвегия) - на 0.62 секунди
- - - - -
АНИНА ЦУРБРИГЕН - без класиране
Сноуборд, сноубордкрос, смесено отбор състезание:
1. Великобритания 1 (Хю Найтингейл и Шарлът Банкс)
2. Италия 1 (Лоренцо Сомарива и Микела Мойоли) - на 0.43 секунди
3. Франция 2 (Лоан Боцоло и Леа Каста) - на 0.55 секунди
Ски бягане, щафета 4 по 7.5 км, мъже:
1. Норвегия (Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор и Йоханес Клаебо) - 1:04:24,5 часа
2. Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера) - на 22,2 секунди
3. Италия (Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино) - на 47,9 секунди
Ски свободен стил, паралелно състезание бабуни за мъже:
1. Микаел Кингсбъри (Канада)
2. Икума Хоришима (Япония)
3. Мат Греъм (Австралия)
Ски скок голяма шанца, жени:
1. Анна Один Стрьом (Норвегия) 284.8 точки (136.7 първи опит, 148.1 втори опит)
2. Еирин Мария Квандал (Норвегия) 282.7 (140.6 и 142.1)
3. Ника Превц (Словения) 271.5 (128.3 и 143.2)
Бързо пързаляне с кънки, 500 метра, жени:
1. Фемке Кок (Нидерландия) - 36.49 секунди, олимпийски рекорд
2. Юта Леердам (Нидерландия) - на 0.66 секунди
3. Михо Такаги (Япония) - на 0.78 секунди
Скелетон, смесени отбори:
1. Табита Щьокер и Мат Уестън (Великобритания) - 1:59.36 минути
2. Сузане Креер и Аксел Юнг (Германия) – на 0.17 секунди
3. Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротеер (Германия) – на 0.18