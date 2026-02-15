ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички медалисти от ден №9 на олимпиадата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22293674 www.24chasa.bg

Всички медалисти от ден №9 на олимпиадата

2332
Норвежците спечелиха щафетата в ски бягането, а феноменът Йоханес Клаебо взе рекорден за зимните игри 9-и златен медал. Снимка: Ройтерс

Биатлон, преследване на 12.5 километра за мъже:

1. Мартин Понсилуома (Швеция) - 31:11.9 минути (0+1+0+0 грешки в стрелбата)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - на 20.6 секунди (1+0+1+0)

3. Емилиен Жаклен (Франция) - на 29.7 секунди (1+0+0+2)

- - -

57. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 8:48.8 минути (1+3+1+2)

- - БЛАГОЙ ТОДЕВ (БЪЛГАРИЯ) - не завърши, затворен с обиколка след третата стрелба (3+2+0)

Биатлон, преследване на 10 километра за жени:

1. Лиза Витоци (Италия) - 30:11.8 минути (0+0+0+0)

2. Марен Керкайде (Норвегия) - на 28.8 секунди (0+1+0+2)

3. Суви Минкинен (Финландия) - на 34.3 секунди (0+0+0+0)

4. Лу Жанмоно (Франция) - на 49.4 секунди (0+1+1+1)

5. Осеан Мишлон (Франция) - на 57.1 секунди (2+0+1+1)

6. Франциска Пройс (Германия) - на 1:08.0 минута (0+0+0+2)

7. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:12.2 минута (0+0+0+0)

- - -

14. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:45.2 минута (0+0+1+2)

Гигантски слалом за жени в алпийските ски:

1. Федерика Бриньоне (Италия) - 2:13.50 минути

2. Сара Хектор (Швеция) - на 0.62 секунди

2. Теа Луизе Стиернесунд (Норвегия) - на 0.62 секунди

- - - - -

АНИНА ЦУРБРИГЕН - без класиране

Сноуборд, сноубордкрос, смесено отбор състезание:

1. Великобритания 1 (Хю Найтингейл и Шарлът Банкс)

2. Италия 1 (Лоренцо Сомарива и Микела Мойоли) - на 0.43 секунди

3. Франция 2 (Лоан Боцоло и Леа Каста) - на 0.55 секунди

Ски бягане, щафета 4 по 7.5 км, мъже:

1. Норвегия (Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор и Йоханес Клаебо) - 1:04:24,5 часа

2. Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера) - на 22,2 секунди

3. Италия (Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино) - на 47,9 секунди

Ски свободен стил, паралелно състезание бабуни за мъже:

1. Микаел Кингсбъри (Канада)

2. Икума Хоришима (Япония)

3. Мат Греъм (Австралия)

Ски скок голяма шанца, жени:

1. Анна Один Стрьом (Норвегия) 284.8 точки (136.7 първи опит, 148.1 втори опит)

2. Еирин Мария Квандал (Норвегия) 282.7 (140.6 и 142.1)

3. Ника Превц (Словения) 271.5 (128.3 и 143.2)

Бързо пързаляне с кънки, 500 метра, жени:

1. Фемке Кок (Нидерландия) - 36.49 секунди, олимпийски рекорд

2. Юта Леердам (Нидерландия) - на 0.66 секунди

3. Михо Такаги (Япония) - на 0.78 секунди

Скелетон, смесени отбори:

1. Табита Щьокер и Мат Уестън (Великобритания) - 1:59.36 минути

2. Сузане Креер и Аксел Юнг (Германия) – на 0.17 секунди

3. Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротеер (Германия) – на 0.18

Норвежците спечелиха щафетата в ски бягането, а феноменът Йоханес Клаебо взе рекорден за зимните игри 9-и златен медал. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите