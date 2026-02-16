Класиране по медали след 9-ия ден на олимпиадата

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 12 7 7 26
2. Италия 8 4 10 22
3. САЩ 5 8 4 17
4. Нидерландия 5 5 1 11
. Швеция 5 5 1 11
6. Франция 4 7 4 15
7. Германия 4 6 5 15
8. Австрия 4 6 3 13
9. Швейцария 4 2 3 9
10. Япония 3 5 9 17
11. Австралия 3 1 1 5
12. Великобритания 3 0 0 3
13. Чехия 2 2 0 4
14. Словения 2 1 1 4
15. Канада 1 3 5 8
16. Република Корея 1 2 2 5
17. Бразилия 1 0 0 1
. Казахстан 1 0 0 1
19. Китай 0 2 2 4
20. Полша 0 2 1 3
21. Латвия 0 1 1 2
. Нова Зеландия 0 1 1 2
23. Финландия 0 0 3 3
24. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
25. Белгия 0 0 1 1