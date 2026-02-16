ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след 9-ия ден на олимпиадата

Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 12 7 7 26

2. Италия 8 4 10 22

3. САЩ 5 8 4 17

4. Нидерландия 5 5 1 11

. Швеция 5 5 1 11

6. Франция 4 7 4 15

7. Германия 4 6 5 15

8. Австрия 4 6 3 13

9. Швейцария 4 2 3 9

10. Япония 3 5 9 17

11. Австралия 3 1 1 5

12. Великобритания 3 0 0 3

13. Чехия 2 2 0 4

14. Словения 2 1 1 4

15. Канада 1 3 5 8

16. Република Корея 1 2 2 5

17. Бразилия 1 0 0 1

. Казахстан 1 0 0 1

19. Китай 0 2 2 4

20. Полша 0 2 1 3

21. Латвия 0 1 1 2

. Нова Зеландия 0 1 1 2

23. Финландия 0 0 3 3

24. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

25. Белгия 0 0 1 1

