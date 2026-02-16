Тежък снеговалеж за олимпийския слалом на Алберт Попов

Доста сложна прогноза дават италианците за слалома при мъжете днес, в който ще участват Алберт Попов и Калин Златков. В 10 часа местно време, когато трябва да е първият манш, се дават 95% шанс за тежък снеговалеж в Бормио.

След това в 14 часа се очаква малко по-спокойно време, но отново има 80% вероятност да вали. По принцип новият сняг не е долюбван от скиорите, защото прави трасето още по-бавно.

Слаломът при мъжете се очаква с огромен интерес от домакините, които винаги са били сила в тази дисциплина.

Алберт ще има сериозна подкрепа за състезанието. В Бормио вече пристигна президентът на федерацията Цеко Минев и заместникът му Георги Бобев, делегация от побратимения с Бормио Банско начело с кмета Стойчо Баненски и общинския съветник Георги Главчев.

В Бормио от няколко дни е легендата в ските Петър Попангелов със съпругата си Зоя. Чак от Вейл пристигна и бившата националка Славина Рачева-Риндоне, която също иска да подкрепи най-добрия ни алпиец.