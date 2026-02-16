Първият треньор на бронзовата Лора Христова: Тя е феномен в стрелбата!

Намираме Цветан Цочев на балканското първенство по биатлон в Босна и Херцеговина. Там треньорът води бъдещите Милена, Лора и Владо. Над 40 години от живота си Цветан е отдал на развитието на биатлона в Троян, откъдето в последните години излязоха новите световни звезди в този спорт. След честитките за медала, първият въпрос разбираемо е за Лора и по-точно какво си спомня наставникът от първия неин досег с биатлона:

- Спомням си я като ден-днешен. Беше на 11 години, когато се появи на комплекса, първите ѝ думи бяха, че много иска да стреля, че това е нейният спорт и че иска да стане шампионка. Нейна приятелка и бе казала, че има такъв спорт и така се появи при нас в клуба. Беше слабичка, дребничка, тя и сега е някак нежна като статуетка. Тогава я пуснах да тренира и веднага забелязах, че у нея има огромен талант за изграждането ѝ като елитен спортист. Много обичаше да стреля, но усещах, че се наслаждава на работата с оръжието, а тренировките и носеха удоволствие.

- С какво се отличаваше от останалите?

- Беше много амбицирана, но и супер дисциплинирана. Много леко бе да работя като треньор с нея. Бързо свикна с натоварванията и тренировките и си спомням, че още тогава непрекъснато ми казваше, че това е нейният спорт и иска да стане шампионка.

- И тогава ли бе така умела в стрелбата?

- Да, имаше усет как се работи с оръжието, как се подхожда на рубежа, как да подготви оръжието за стрелба. Ден след ден изчиствахме движенията и работата й, тя бе много стриктна в изпълнението на указанията. Но нека отбележа, че Лора много харесваше и бягането, кросовете също и носеха удоволствие. У нея имаше един вътрешен стремеж ден след ден а се самоусъвършенства…

- Има ли заслуга някакъв ген от родителите ѝ за тези качества?

- Едва ли. Родителите и не са били активни спортисти, но винаги са я насърчавали да се занимава с биатлон. Баща ѝ в момента се отдал на производство на бонбони и сладки от горски плодове и билки. Лора има по-малък брат, който също бе при нас в биатлона, но напоследък се източи на ръст и премина в баскетбола.

Цветан Цочев

- И като дете ли Лора бе така лъчезарна, приветлива, усмихната?

- Да, беше много слънчево дете. Винаги засмяна, много рядко ще я видиш в лошо настроение. Приемаше позитивно нещата и все гледаше напред и нагоре.

- Как бихте я обрисували като характер?

- Като уравновесена, спокойна, целенасочена. Никога не се паникьосва, не изпада в депресии и „черни дупки“. С много точна преценка и самооценка, възприема нещата и възможностите си каквито са, гледа реално на света и на себе си. Това е много важно за един състезател.

- Какво е обяснението ви за уникалната ѝ стрелба – за тези невероятни 20 от 20 в индивидуалната дисциплина?

- Тук ще кажа, че според мен тя е феномен със стрелковите си умения. Това е някак заложено у нея. Да, тренировките са важни, но талантът също играе огромна роля. През годините Лора надгради много по отношение на точността и работата с оръжието, като непрекъснато подобряваше резултатите.

Особено силен бе прогресът в последните 2 години, когато средният ѝ процент точни изстрели се повиши до над 90. Това е уникално постижение за спорт, в който изпълняваш стрелбата веднага след огромно физическо натоварване и със силно учестен пулс. Единици са състезателите в световен мащаб, които могат да се похвалят с подобни показатели, които освен с талант, се постигат с много упорит и тежък труд, със страшно много тренировки.

- Как си обяснявате, че без подиум до този момент на голям старт при жените, Лора „избухна“ сега на Олимпиадата с медал?

- Тя си мечтаеше да направи нещо и всички край нея чакахме това да се случи на следващата Олимпиада. Ето, че Лора изпревари времето и само на 22 години, без да е влизала дори в Топ 10 в индивидуален старт при жените, сега шокира света с медала си. Но това не бе случайно, тя от малка загатна, че притежава всички качества да бъде спортист от много висока от световна класа. Отчитам и това, че може би Милена Тодорова я изтегли, амбицира я, показа ѝ с прогреса си през последната година, че е възможно българският биатлон да се върне сред елита.

- Като специалист, как ще коментирате - дали огромните натоварвания на треньорите Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков в последните 2 години са в основата на този огромен прогрес при Лора?

- Предполагам, че са помогнали и успехите показват това, въпреки че някои ги оспорват като стари. Видно е, обаче, че при Лора работят, както при Владо и Милена - за тях тримата знам със сигурност, че изпълняваха всичко като указания и задачи на треньорите. Със сигурност им е било тежко, но ето че си е заслужавало, успехите доказват. Но тук ще отбележа, че прогресът на Лора не е само този сезон.

Преди 5 години, през 2021 година тя бе част от българската щафета, спечелила бронз на световното за девойки в Солт лейк сити. Година по-късно взе бронз на шампионата на планетата по летен биатлон в Руполдинг, а през 2023 грабна и трите златни медала на лятното световно в Осърбле. Тогава, с титлите в суперспринта, в спринта и в преследването стана най-титулуваната на шампионата. Година по-късно се върна със злато от световното по летен биатлон в Отепяе.

- Как смятате, че ще се отрази на Лора този невероятен успех?

- Убеден съм, че няма да я промени. Тя е здраво стъпила на земята. До нея има Милена, там е Владо, останалите от националния отбор. Смятам дори, че ще й даде допълнителен стимул и увереност за нови успехи.

- Къде са нейните резерви?

- В бягането ще се търси още малко подобрение – още малко сила, Лора е твърде нежна и има какво още да подобри.

- И накрая – като център с най-много олимпийци на поредните зимни игри, няколко думи за развитието на биатлона в Троян и предстоящите подобрения на материалната база?

- Гордеем се с, това че градът дава толкова много на българския спорт. Започнахме преди няколко десетилетия с тренировъчно височинно стрелбище, но то бе повече импровизирано и дълго време ни ограничаваше в дейността – и като обем и като време.

През 2013 г. започна изграждането на стандартно стрелбище с 30 коридора и с ролбан, защото е в по-ниското, до града и ще е с по-малко сняг. Дължината на пистата ще е 3300 м, ще бъде точно до мотополигона и така ще могат да са използват няколкото сгради за обслужващи помещения. Строежът започна при министър Нейков, но след това „замръзна“ и всеки следващ министър само обещаваше, но нищо не се случваше.

Наскоро министерството го прехвърли към общината, там срещаме разбиране, вече усилено се работи и до края на месец май целият комплекс трябва да е готов. Това е много важно за бъдещето на спорта в града, а дори и за биатлона в България.

Имаме два клуба - "Аякс" и "Амбарица,ѝ" интересът на децата към този спорт става все по-голям и при нормални условия за подготовка съм убеден, че ще имаме следващите Катя, Павлина, Ива, Надя, Ирина, Радка, Цветанка, Владо, Милена, Лора…