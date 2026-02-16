ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бащата на 8-годишното, блъснато от пиян полицай: Т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22293769 www.24chasa.bg

Първият треньор на бронзовата Лора Христова: Тя е феномен в стрелбата!

Тодор Шабански

5608
Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Намираме Цветан Цочев на балканското първенство по биатлон в Босна и Херцеговина. Там треньорът води бъдещите Милена, Лора и Владо. Над 40 години от живота си Цветан е отдал на развитието на биатлона в Троян, откъдето в последните години излязоха новите световни звезди в този спорт. След честитките за медала, първият въпрос разбираемо е за Лора и по-точно какво си спомня наставникът от първия неин досег с биатлона:

- Спомням си я като ден-днешен. Беше на 11 години, когато се появи на комплекса, първите ѝ думи бяха, че много иска да стреля, че това е нейният спорт и че иска да стане шампионка. Нейна приятелка и бе казала, че има такъв спорт и така се появи при нас в клуба. Беше слабичка, дребничка, тя и сега е някак нежна като статуетка. Тогава я пуснах да тренира и веднага забелязах, че у нея има огромен талант за изграждането ѝ като елитен спортист. Много обичаше да стреля, но усещах, че се наслаждава на работата с оръжието, а тренировките и носеха удоволствие.

- С какво се отличаваше от останалите?

- Беше много амбицирана, но и супер дисциплинирана. Много леко бе да работя като треньор с нея. Бързо свикна с натоварванията и тренировките и си спомням, че още тогава непрекъснато ми казваше, че това е нейният спорт и иска да стане шампионка.

- И тогава ли бе така умела в стрелбата?

- Да, имаше усет как се работи с оръжието, как се подхожда на рубежа, как да подготви оръжието за стрелба. Ден след ден изчиствахме движенията и работата й, тя бе много стриктна в изпълнението на указанията. Но нека отбележа, че Лора много харесваше и бягането, кросовете също и носеха удоволствие. У нея имаше един вътрешен стремеж ден след ден а се самоусъвършенства…

- Има ли заслуга някакъв ген от родителите ѝ за тези качества?

- Едва ли. Родителите и не са били активни спортисти, но винаги са я насърчавали да се занимава с биатлон. Баща ѝ в момента се отдал на производство на бонбони и сладки от горски плодове и билки. Лора има по-малък брат, който също бе при нас в биатлона, но напоследък се източи на ръст и премина в баскетбола.

Цветан Цочев
Цветан Цочев

- И като дете ли Лора бе така лъчезарна, приветлива, усмихната?

- Да, беше много слънчево дете. Винаги засмяна, много рядко ще я видиш в лошо настроение. Приемаше позитивно нещата и все гледаше напред и нагоре.

- Как бихте я обрисували като характер?

- Като уравновесена, спокойна, целенасочена. Никога не се паникьосва, не изпада в депресии и „черни дупки“. С много точна преценка и самооценка, възприема нещата и възможностите си каквито са, гледа реално на света и на себе си. Това е много важно за един състезател.

- Какво е обяснението ви за уникалната ѝ стрелба – за тези невероятни 20 от 20 в индивидуалната дисциплина?

- Тук ще кажа, че според мен тя е феномен със стрелковите си умения. Това е някак заложено у нея. Да, тренировките са важни, но талантът също играе огромна роля. През годините Лора надгради много по отношение на точността и работата с оръжието, като непрекъснато подобряваше резултатите.

Особено силен бе прогресът в последните 2 години, когато средният ѝ процент точни изстрели се повиши до над 90. Това е уникално постижение за спорт, в който изпълняваш стрелбата веднага след огромно физическо натоварване и със силно учестен пулс. Единици са състезателите в световен мащаб, които могат да се похвалят с подобни показатели, които освен с талант, се постигат с много упорит и тежък труд, със страшно много тренировки.

- Как си обяснявате, че без подиум до този момент на голям старт при жените, Лора „избухна“ сега на Олимпиадата с медал?

- Тя си мечтаеше да направи нещо и всички край нея чакахме това да се случи на следващата Олимпиада. Ето, че Лора изпревари времето и само на 22 години, без да е влизала дори в Топ 10 в индивидуален старт при жените, сега шокира света с медала си. Но това не бе случайно, тя от малка загатна, че притежава всички качества да бъде спортист от много висока от световна класа. Отчитам и това, че може би Милена Тодорова я изтегли, амбицира я, показа ѝ с прогреса си през последната година, че е възможно българският биатлон да се върне сред елита.

- Като специалист, как ще коментирате - дали огромните натоварвания на треньорите Волфганг Пихлер и Роберт Кабуков в последните 2 години са в основата на този огромен прогрес при Лора?

- Предполагам, че са помогнали и успехите показват това, въпреки че някои ги оспорват като стари. Видно е, обаче, че при Лора работят, както при Владо и Милена - за тях тримата знам със сигурност, че изпълняваха всичко като указания и задачи на треньорите. Със сигурност им е било тежко, но ето че си е заслужавало, успехите доказват. Но тук ще отбележа, че прогресът на Лора не е само този сезон.

Преди 5 години, през 2021 година тя бе част от българската щафета, спечелила бронз на световното за девойки в Солт лейк сити. Година по-късно взе бронз на шампионата на планетата по летен биатлон в Руполдинг, а през 2023 грабна и трите златни медала на лятното световно в Осърбле. Тогава, с титлите в суперспринта, в спринта и в преследването стана най-титулуваната на шампионата. Година по-късно се върна със злато от световното по летен биатлон в Отепяе.

- Как смятате, че ще се отрази на Лора този невероятен успех?

- Убеден съм, че няма да я промени. Тя е здраво стъпила на земята. До нея има Милена, там е Владо, останалите от националния отбор. Смятам дори, че ще й даде допълнителен стимул и увереност за нови успехи.

- Къде са нейните резерви?

- В бягането ще се търси още малко подобрение – още малко сила, Лора е твърде нежна и има какво още да подобри.

- И накрая – като център с най-много олимпийци на поредните зимни игри, няколко думи за развитието на биатлона в Троян и предстоящите подобрения на материалната база?

- Гордеем се с, това че градът дава толкова много на българския спорт. Започнахме преди няколко десетилетия с тренировъчно височинно стрелбище, но то бе повече импровизирано и дълго време ни ограничаваше в дейността – и като обем и като време.

През 2013 г. започна изграждането на стандартно стрелбище с 30 коридора и с ролбан, защото е в по-ниското, до града и ще е с по-малко сняг. Дължината на пистата ще е 3300 м, ще бъде точно до мотополигона и така ще могат да са използват няколкото сгради за обслужващи помещения. Строежът започна при министър Нейков, но след това „замръзна“ и всеки следващ министър само обещаваше, но нищо не се случваше.

Наскоро министерството го прехвърли към общината, там срещаме разбиране, вече усилено се работи и до края на месец май целият комплекс трябва да е готов. Това е много важно за бъдещето на спорта в града, а дори и за биатлона в България.

Имаме два клуба - "Аякс" и "Амбарица,ѝ" интересът на децата към този спорт става все по-голям и при нормални условия за подготовка съм убеден, че ще имаме следващите Катя, Павлина, Ива, Надя, Ирина, Радка, Цветанка, Владо, Милена, Лора…

Лора Христова
Цветан Цочев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите