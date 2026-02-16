Над 200 души напират да станат футболни рефери

Съдийското семейство в България продължава да расте, след като впечатляващите като брой над 200 млади и амбициозни участници ще се включат в новия курс за футболни арбитри, който стартира днес и ще продължи в рамките на четири седмици, съобщават от Съдийската комисия на БФС.

Подобна масовост е ясен знак, че интересът към съдийството се увеличава, а все повече млади хора виждат своя път в най-отговорната роля на терена.

Успешната кампания, проведена в периода декември – февруари, обхвана спортни училища, футболни клубове и детско-юношески школи в цялата страна. Благодарение на отличната организация и активната работа на Съдийската комисия, заедно със зоналните и областните председатели на БФС и съдийските направления, бе създадена силна връзка с футболната общност и бяха привлечени десетки нови кандидати.

От Съдийската комисия заявиха, че усилията няма да спрат дотук. Предстоят нови кампании за привличане на още млади съдии, както и стартирането на Съдийска академия в различни градове на страната – още една важна стъпка към изграждането на модерна, подготвена и мотивирана съдийска общност.

Както беше обявено на старта на кампанията "Станах футболен съдия, защото...", желаещите и завършили дипломирани съдии могат да започнат практиката си още през пролетния полусезон в първенствата на регионално и зонално ниво.