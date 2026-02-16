Куп контузени в "Арсенал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета призна, че нарастващият списък с контузии може да направи отбора уязвим в преследването на шампионската титла и купата на Англия този сезон.

"Арсенал" си осигури място в петия кръг на ФА Къп с 4:0 над "Уигън" от Лига 1 на "Емирейтс". Но Рикардо Калафиори получи контузия по време на загрявката и не можа да започне като титуляр, докато Бен Уайт беше принудително сменен през второто полувреме.

Капитанът Мартин Йодегор изобщо не се появи на терена, след като получи контузия при равенството 1:1 на "Арсенал" срещу "Брентфорд" в четвъртък.

Кай Хаверц ще отсъства поне до края на месеца, а Микел Мерино се очаква да отсъства до края на сезона, след като претърпя операция на крака.

На въпроса дали се притеснява, че съставът му намалява, Артета отговори: "Да. Преди се контузиха нападателите, после защитниците, а сега халфовете."

"Арсенал", с 4 точки преднина на върха на Висшата лига, ще се изправи срещу "Уулвърхемптън" в сряда преди ключово дерби на Северен Лондон срещу "Тотнъм" през уикенда.